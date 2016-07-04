Польща і Росія призупинили пільговий режим перетину кордону

Про рішення призупинити з 4 липня двосторонню міжурядову угоду польська сторона повідомила Росію 30 червня, обґрунтувавши цей крок міркуваннями безпеки у зв'язку з проведенням варшавського саміту НАТО 8-9 липня і Всесвітніх днів молоді в Кракові 26-31 липня, передає Бі-бі-сі. Точно так само Варшава призупинила дію угоди про порядок місцевого прикордонного пересування між Польщею і Україною.

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"Російська сторона була повідомлена про це одностороннє рішення без попередніх консультацій. Крім того, незрозумілий взаємозв'язок забезпечення безпеки заходів, які проводяться у Варшаві і Кракові, з реалізацією угоди, сфера дії якої поширюється виключно на прикордонні райони Поморського та Вармінсько-Мазурського воєводств. Засвідчення Варшави про тимчасовий характер введених обмежень приймаємо до відома, однак подивимося, як це буде дотримано на практиці", - заявив департамент інформації і друку МЗС Росії.

На час, поки Польща не дотримується угоди, Росія вводить "дзеркальні заходи" щодо польських громадян.

Російсько-польська угода про введення безвізового прикордонного пересування вступила в силу в 2012 році.