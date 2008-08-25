Російська розвідка рахує ракети на кораблях НАТО в Чорному морі

На озброєнні угруповання кораблів НАТО, що ввійшли до акваторії Чорного моря, більше ста ударних крилатих ракет типу "Томагавк", а також ракети типу "Гарпун", повідомило РІА “Новости” інформоване джерело у військовій розвідці РФ.

Нині в акваторії Чорного моря перебуває угруповання кораблів НАТО у складі польського фрегата "Генерал Пуласкі", американського есмінця "Макфол", німецького фрегата "Любек", іспанського фрегата "Адмірал Хуан де "Борбон" і американського сторожового корабля берегової охорони "Даллас".

"На борту американського есмінця "Макфол", який зараз стоїть у грузинському порту Батумі, близько 50 крилатих ракет типу "Томагавк". Вони (ракети) можуть оснащуватися ядерними боєголовками і призначені для ураження наземних цілей. Решта кораблів НАТО зараз сконцентровані в північній частині акваторії Чорного моря", - розповіло джерело агентства.

Він також повідомив, що на озброєнні інших кораблів НАТО, що ввійшли в Чорне море, 64 протикорабельних ракети типу "Гарпун" і близько восьми вертольотів різного класу.