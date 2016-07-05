Обама запропонує НАТО більш тісно співпрацювати з Євросоюзом - ЗМІ
05:49, 05 липня 2016Світ
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Президент США Барак Обама на варшавському саміті НАТО запропонує альянсу більш тісну співпрацю з Евросозом у протидії кібератакам, координації військових навчань та патрулюванні центральної частини Середземномор'я.
REUTERS
Про це пише газета The New York Times з посиланням на джерела в адміністрації американського президента, передає РБК.
Таку пропозицію Обама може зробити через побоювання про вихід Великої Британії з Євросоюзу, який може вплинути на безпеку Європи і створити проблеми для НАТО.
За словами джерела газети, пропозиція про більш тісну співпрацю НАТО і ЄС давно є метою США, однак вихід Британії з союзу робить цю тему ще більш актуальною.
Також видання нагадало, що європейські дипломати очікують пропозиції про розгляд питання про тіснішу військову інтеграцію від Франції та Німеччини.
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