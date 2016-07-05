Обама запропонує НАТО більш тісно співпрацювати з Євросоюзом - ЗМІ

Про це пише газета The New York Times з посиланням на джерела в адміністрації американського президента, передає РБК.

Таку пропозицію Обама може зробити через побоювання про вихід Великої Британії з Євросоюзу, який може вплинути на безпеку Європи і створити проблеми для НАТО.

За словами джерела газети, пропозиція про більш тісну співпрацю НАТО і ЄС давно є метою США, однак вихід Британії з союзу робить цю тему ще більш актуальною.

Також видання нагадало, що європейські дипломати очікують пропозиції про розгляд питання про тіснішу військову інтеграцію від Франції та Німеччини.