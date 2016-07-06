США і Грузія підписали меморандум про співпрацю у сфері безпеки і оборони

Про це повідомляє ВВС.

Крім того, документом розширено можливості участі США у підготовці грузинських Збройних сил.

Меморандум підписали прем'єр Грузії Георгій Квірікашвілі і держсекретар США Джон Керрі, який перебуває у Тбілісі із дводенним візитом.

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Поїздка держсекретаря США до Грузії відбувається за кілька днів до початку саміту НАТО у Варшаві, під час якого, як очікують, Альянс оголосить про заходи щодо стримування можливої збройної агресії з боку Росії.

З Грузії Керрі вирушить із візитом до України. Як раніше заявляли у Вашингтоні, поїздка держсекретаря до Грузії та України повинна засвідчити, що США з великою увагою ставляться до безпеки цих двох країн.

Росія раніше висловлювала стурбованість з приводу планів Грузії щодо подальшої інтеграцію в НАТО і заявляла, що рух у цьому напрямку становить загрозу безпеці Південного Кавказу.