США і Грузія підписали меморандум про співпрацю у сфері безпеки і оборони
США і Грузія підписали меморандум про співпрацю у сфері безпеки і оборони, яким передбачено можливість Грузії купувати у Вашингтона нові оборонні озброєння та отримувати військову допомогу.
Про це повідомляє ВВС.
Крім того, документом розширено можливості участі США у підготовці грузинських Збройних сил.
Меморандум підписали прем'єр Грузії Георгій Квірікашвілі і держсекретар США Джон Керрі, який перебуває у Тбілісі із дводенним візитом.
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Поїздка держсекретаря США до Грузії відбувається за кілька днів до початку саміту НАТО у Варшаві, під час якого, як очікують, Альянс оголосить про заходи щодо стримування можливої збройної агресії з боку Росії.
З Грузії Керрі вирушить із візитом до України. Як раніше заявляли у Вашингтоні, поїздка держсекретаря до Грузії та України повинна засвідчити, що США з великою увагою ставляться до безпеки цих двох країн.
Росія раніше висловлювала стурбованість з приводу планів Грузії щодо подальшої інтеграцію в НАТО і заявляла, що рух у цьому напрямку становить загрозу безпеці Південного Кавказу.