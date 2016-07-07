У Франції сімох осіб засудили до позбавлення волі за зв’язки з ІД

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Суд визнав цих чоловіків віком від 24 до 27 років винними в тому, що вони рекрутували бойовиків для цього угруповання і навчали їх, перебуваючи в Сирії 2013 і 2014 років.

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Серед засуджених – Карім Мохамед Аґґад, брат одного з нападників у Парижі в листопаді 2015 року, коли загинули 130 людей.

Тим часом влада Бельгії повідомила, що екстрадувала до Франції двох підозрюваних у причетності до тих нападів.

Обох звинувачують у тому, що вони надавали допомогу Салахові Абдесламу, якого підозрюють у відіграванні однієї з головних ролей у тих нападах. Його затримали у Брюсселі в березні й пізніше екстрадували до Франції.