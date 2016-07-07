"Поставитися з розумінням": у Білорусі заявили, що не вважають загрозою нові батальйони НАТО у Балтиці і Польщі

Про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Латвії Едгаром Ринкевичем, повідомляє БЕЛТА.

"Щодо перспектив розміщення нових контингентів військ НАТО в країнах балтії та Польщі. Звичайно, ми не вітаємо розміщення додаткових військових контингентів на території наших сусідніх країн. Ми можемо зрозуміти логіку наших партнерів, чому вони це роблять, хоча не підтримуємо ці кроки. Ми не розглядаємо це як пряму загрозу нашій безпеці. Ми розглядаємо це як певні виклики у військовій сфері, на які ми теж повинні відреагувати", - сказав Макей.

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Разом з тим міністр зазначив, що Білорусь не така велика країна, щоб обов'язково приймати якісь радикальні заходи щодо нарощування свого військового потенціалу у відповідь на ці дії, однак держава буде стежити за розвитком ситуації.

"Найважливіше зараз, як нам здається, не зациклюватися на тому, щоб нарощувати озброєння по одну і іншу сторону кордону і тим самим сприяти подальшому зростанню напруги", - вважає міністр.