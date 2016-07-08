Мін'юст США звернувся в суд у справі про ухилення від сплати податків компанією Facebook
Міністерство юстиції США звернулося до суду з клопотанням примусити компанію Facebook співпрацювати з податковими органами в розслідуванні про заниження вартості активів компанії для ухилення від оподаткування в США.
Про це повідомляє РБК з посиланням на CNN.
Видання зазначає, що позов стосується подій 2010 року, коли Facebook передав своїй філії в Ірландії право власності на частину своїх активів, включаючи «базу користувачів, платформу онлайн і нематеріальні види власності, призначені для маркетингу». Податкова служба США (IRS) також підозрює, що аудиторська компанія Ernst & Young могла бути співучасником у незаконній схемі відходу від податків. За інформацією телекомпанії, податківці вважають, Ernst & Young можливо занизила вартість активів на мільярди доларів».
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IRS неодноразово зверталася в Facebook з проханням надати необхідну фінансову документацію, щоб підтвердити або спростувати свої підозри. За словами представника служби Ніни Ву Стоун, тільки в червні вона направила шість таких запитів, однак Facebook жоден з них не задовольнив.
Представник Facebook заявив, що компанія веде бізнес в повній відповідності з законами і правилами, встановленими в країнах, де вона працює.