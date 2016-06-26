В Іраку повідомили про звільнення Фаллуджі від бойовиків ІДІЛ

Місто Фаллуджа на заході Іраку повністю звільнене від бойовиків «Ісламського держави».

Про це повідомляє Associated Press.

Операція з наступу на Фаллуджу проводилася іракськими військовими з кінця травня.

26 червня командувач операцією Абдул Вахад аль-Сааді заявив, що бойовики ІДІЛ були вибиті з останнього передмістя Фаллуджі.

«(Операція - ред.) завершена, і місто повністю звільнене», – сказав аль-Сааді.

Фаллуджа, яка входить до п'ятірки найбільших міст Іраку, перебувала під контролем терористів з січня 2014 року.

Найбільшим іракським містом, який контролюється ІДІЛ, є Мосул, розташований в північній частині країни.