В Іраку повідомили про звільнення Фаллуджі від бойовиків ІДІЛ
13:28, 26 червня 2016Світ
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Операція з наступу на Фаллуджу проводилася іракськими військовими з кінця травня.
REUTERS
Місто Фаллуджа на заході Іраку повністю звільнене від бойовиків «Ісламського держави».
Про це повідомляє Associated Press.
Операція з наступу на Фаллуджу проводилася іракськими військовими з кінця травня.
26 червня командувач операцією Абдул Вахад аль-Сааді заявив, що бойовики ІДІЛ були вибиті з останнього передмістя Фаллуджі.
«(Операція - ред.) завершена, і місто повністю звільнене», – сказав аль-Сааді.
Фаллуджа, яка входить до п'ятірки найбільших міст Іраку, перебувала під контролем терористів з січня 2014 року.
Найбільшим іракським містом, який контролюється ІДІЛ, є Мосул, розташований в північній частині країни.
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