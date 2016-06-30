Бойовики ІД відбили у сирійської опозиції аеропорт Хамдан

Повстанці з "Нової сирійської армії" (НСА) з вівторка ведуть наступ на місто Альбу-Камаль, яке розташоване біля кордону з Іраком. Аеропорт розташований на відстані близько 3 км від міста, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

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Якщо прикордонне місто вдасться відбити у ІД, це буде серйозним ударом по логістиці угруповання. Буде перекрито кілька маршрутів, що зв'язують сили ІД в Іраку і Сирії.

Про взяття авіабази НСА і правозахисники оголосили в середу вранці.

Як заявили представники опозиційного угруповання, операція проводиться за підтримки армії Іраку, яка підходить до міста з іншого боку кордону. Також повстанцям надає підтримку авіація коаліції під проводом США.