Поліції Далласа погрожують новими атаками

До поліції Далласа надійшло анонімне повідомлення з погрозами на адресу співробітників по всьому місту. Відомство вживає додаткові заходи безпеки, передає Reuters.

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"Департамент поліції Далласа отримав анонімні погрози на адресу правоохоронних органів міста і прийняв заходи щодо посилення заходів безпеки", - йдеться в заяві поліції.

До головного управління поліції був заборонений вхід і вихід, а будівлю оточили машини зі спецпризначенцями, повідомляють джерела місцевих ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, у США масові акції протесту були викликані тим, що протягом останніх кількох діб від куль правоохоронців загинули двоє чорношкірих американців.

Акції проти поліцейського насильства щодо темношкірих громадян пройшли в Міннесоті, Атланті, Чикаго і Філадельфії, де вони завершилися мирно. Проте в Далласі були вбиті четверо поліцейських. Пізніше Reuters повідомив про п'ятого загиблого.

Обурення громадськості викликав інцидент, що стався в Луїзіані, коли двоє поліцейських застрелили темношкірого чоловіка. На оприлюдненому відео з місця події чітко видно, як поліцейські чоловіка повалили на землю, після чого один з них зробив кілька пострілів практично в упор.

За словами очевидців, вогонь по натовпу протестуючих відкрили двоє чоловіків, один з яких був у бронежилеті.

За фактом вбивства Міністерством юстиції США вже розпочато розслідування.

Президент США Барак Обама заявив, що Америка глибоко вражена атаками на правоохоронців, яким немає виправдання. "Правосуддя буде здійснено", - сказав президент США.