ЗМІ дізнались ім'я даласського стрілка, якого знищив поліцейський робот

Поліція ідентифікувала підозрюваного у стрілянині по поліцейських у Далласі. Ним виявився 25-річний Майк Джонсон. Про це Los Angeles Times повідомили два джерела у правоохоронних органах.

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У поліцейських немає інформації про зв'язки Джонсона з будь-якою терористичною групою або його кримінальне минуле. Відомо, що у нього є родичі в сусідньому з Далласом містечку Мескіт.

На думку влади, у Джонсона був непоганий стрілецький досвід, також він був членом неформального стрілецькому клубі.

Співрозмовник видання в поліції, який спілкувався зі стрільцем до того, як той був знищений, розповів, що, за словами Джонсона, "білі люди" і недавня стрілянина в афроамериканців "засмутили його". Підозрюваний також сказав, що він не був пов'язаний з жодними групами і діяв поодинці.

Як повідомляв УНІАН, у США масові акції протесту були викликані тим, що протягом останніх кількох діб від куль правоохоронців загинули двоє чорношкірих американців. Акції проти поліцейського насильства щодо темношкірих громадян відбулись у Міннесоті, Атланті, Чикаго і Філадельфії, де вони завершилися мирно.

Проте в Далласі були вбиті четверо поліцейських. Пізніше Reuters повідомив про п'ятого загиблого. За словами очевидців, вогонь по натовпу протестуючих відкрили двоє чоловіків, один з яких був у бронежилеті.

Обурення громадськості викликав інцидент, що стався напередодні в Луїзіані, коли двоє поліцейських застрелили темношкірого чоловіка. На оприлюдненому відео з місця події чітко видно, як поліцейські чоловіка повалили на землю, після чого один з них зробив кілька пострілів практично впритул.

За фактом вбивства вже розпочато розслідування Міністерством юстиції США. Президент США Барак Обама, який зараз знаходиться у Варшаві на саміті НАТО, заявив, що Америка глибоко вражена атаками на правоохоронців, яким немає виправдання. "Правосуддя буде здійснено", - сказав президент США.