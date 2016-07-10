У Чехії зіткнулися два пасажирських потяги (фото)

Поблизу чеського міста Ротава в Карловарському регіоні сталося лобове зіткнення двох пасажирських поїздів, які їхали на низькій швидкості.

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Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на видання Ceske Noviny.

У результаті зіткнення поранення отримали сім пасажирів. Лікарі кажуть про незначні травми у постраждалих - удари, рвані рани та переломи. Поранених вже доставили до лікарні.

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Збиток від аварії оцінюють в 1 мільйон чеських крон.

Ділянка, на якій сталася аварія управляється приватним перевізником GW Train Regio. Машиністи помилково вивели поїзди на одну колію, однак встигли загальмувати перед зіткненням.

"Ми розслідуємо інцидент, є підозра, що мав місце ненавмисний злочин через необережність. Точна причина аварії невідома", - повідомили в чеській поліції.

Зараз рух залізничного транспорту, де сталася аварія, не відбувається. На ділянці тимчасово курсують автобуси.