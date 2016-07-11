"Ісламська держава" за 1,5 роки втратила чверть території Іраку і Сирії

Такими є дані британського аналітичного центру IHS, передає Європейська правда з посиланням на Reuters.

Територія, контрольована джихадистами, скоротилася з 90 800 квадратних кілометрів в січні 2015 року (через шість місяців після того, як вони проголосили халіфат в Сирії та Іраку) до 68,300 квадратних кілометрів. При цьому з початку 2016 року території, контрольовані ІДІЛ, зменшилися на 12%.

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Аналітики зазначають, що територіальні втрати змусили джихадистів інтенсифікувати атаки на мирне населення Близького сходу і на Європу, і найближчим часом це посилиться.

"На жаль, ми очікуємо збільшення масових жертв нападів і диверсій проти економічної інфраструктури в Іраку і Сирії, а також за їх межами, в тому числі у Європі." – йдеться у доповіді IHS.

Відзначається, що захоплення в минулому місяці іракськими військовими Фаллуджы, оплоту ІДІЛ на захід від Багдада, змусило джихадистів активізувати атаки на цілі шиїтів. Тиждень тому в результаті атаки смертників в торговому районі Багдада загинули близько 300 осіб.