Під час саміту НАТО контррозвідка перехопила над Варшавою кілька безпілотників

Незважаючи на обмеження польотів над польською столицею на час саміту НАТО, було зафіксовано 4 випадки порушення повітряного простору Варшави. Про це заявив міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич, передає "Радіо Польща".

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За його словами, всі інциденти були пов'язані із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Зараз ведеться розслідування. Антоні Мацеревич підкреслив, що поки рано робити висновки про те, що порушення були навмисними і мали злочинний характер.

Глава Міноборони Польщі повідомив, що дрони були перехоплені військовою контррозвідкою і Агентством внутрішньої безпеки. Для цього була використана система Skyeye, до складу якої входять безпілотні літаки типу Hermes, які дозволяють вести спостереження в радіусі п'яти кілометрів.

Він додав, що зараз безпілотники знаходяться в руках спецслужб, але поки не у всіх випадках відомо, хто ними керував.

Заборона на польоти цивільної авіації та безпілотних літальних апаратів над Варшавою була введена до кінця 10 липня.