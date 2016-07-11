Засновник Bellingcat про катастрофу МН17: Спроби Росії обдурити весь світ вказують на її провину

Про це в інтерв'ю "Гордону" розповів британський блогер, засновник проекту Bellingcat Еліот Хіггінс.

Спочатку, за його словами, волонтери не знали, Україна чи Росія відповідальна за загибель цивільного літака. "Але у міру того, як ми збирали та аналізували матеріали, ставало цілком зрозуміло, хто несе відповідальність", - повідомив Хіггінс.

Засновник Bellingcat розповів, що Росія від самого початку брехала про МН17.

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"Вона створювала підроблені докази провини України у катастрофі літака. Тому не тільки зібрані нами матеріали, але і невдалі спроби Росії обдурити весь світ вказують на її провину у загибелі літака", - заявив він.

Крім того, Хіггінс не відкидає, що за допомогою Bellingcat вдасться знайти безпосередньо тих, хто збив Boeing 777, і відправити їх за ґрати.

Раніше в Bellingcat підтвердили факт переміщення російського "Бука" з Донецька в Сніжне в день катастрофи MH17 17 липня 2014 року.

6 червня спільна слідча група кримінального розслідування катастрофи малайзійського літака рейсу МН17 оприлюднила фото знайденої на місці падіння літака нижньої частини ракети Бук Venturi.