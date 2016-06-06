Слідчі показали частину ракети з "Бука", що збила літак MH17

Спільна слідча група кримінального розслідування катастрофи малайзійського літака рейсу МН17 оприлюднила фото знайденої на місці падіння літака нижньої частини ракети Бук Venturi.

Читайте такожПозов родичів жертв MH17 проти Путіна та РФ: ЄСПЛ підтвердив отримання документа

Фото оприлюднено на веб-сайті прокуратури у «Цифровому журналі про кримінальне розслідування МН17», передає власний кореспондент УНІАН.

Так звана частина ракети Venturi «розташована у нижній частині ракети Бук і призначена для випуску метального газу, що подібно до вихлопів автомобіля. Це було знайдено на місці падіння в Україні», - поясняється у доповіді.

Як відомо, 13 жовтня минулого року Ради безпеки Нідерландів оприлюднила фінальний звіт щодо катастрофи MH17.

За висновками експертів, літак Boeing-777 авіакомпанії "Малайзійські авіалінії" був збитий над Донецької областю в липні 2014 року ракетою, запущеною російським зенітно-ракетним комплексом "Бук".

Катастрофа літака Boeing-777 рейсу MH17 забрала життя 283 пасажирів та 15 членів екіпажу, в тому числі 80 дітей. Найбільше серед загиблих було громадян Нідерландів, Малайзії та Австралії.