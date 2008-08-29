Із Лондона заспокоюють: Європа потребує газу, а Газпром - споживачів

Європа повинна переглянути баланс своїх відносин з Росією в енергетичній сфері.

Про це йдеться в авторській статті міністра закордонних справ Великої Британії Девіда МІЛІБЕНДА, надрукованій у газеті “Гардіан” сьогодні, 29 серпня.

“Міжнародна спільнота не є безсилою. Європейцям потрібен російський газ, але “Газпрому” потрібні європейські споживачі й інвестиції”, - йдеться у статті.

На думку міністра, Європі потрібно інвестувати у створення газосховищ для того, аби уникнути можливих проблем з перервами у постачанні газу.

“Ми будемо зменшувати нашу залежність від газу разом: збільшуючи ефективність використання енергії, інвестуючи в технології зберігання вугілля, у джерела альтернативної енергії, і в ядерну енергетику”, - йдеться у авторській статті міністра закордонних справ Великої Британії.

"Наш підхід повинен бути тверезим. Це означає підтримувати стосунки з союзниками, переглянути баланс енергетичних зв’язків з Росією, підсилити правила міжнародних інституцій і поновити зусилля з вирішення заморожених конфліктів", - зазначає Д.МІЛІБЕНД.