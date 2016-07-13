Німеччина і Намібія досягли угоди з питання про геноцид на початку ХХ століття
Німеччина і Намібія підготували спільну заяву, в якому буде йти мова про геноцид племен гереро і нама, який стався більше 100 років тому.
Як повідомляє Spiegel з посиланням на МЗС ФРН, до кінця року планується випустити спільну заяву урядів і парламентів Німеччини та Намібії, у тексті якого буде вжито термін "геноцид", передає Lenta.ru.
Крім того, президент ФРН Йоахім Гаук заявив про готовність принести офіційні вибачення.
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Заходи будуть приурочені до запуску нових інфраструктурних проектів з німецькою участю.
Територія сучасної Намібії на початку XX століття входила до складу протекторату Німецька Південно-Західна Африка. В 1903 і 1907 роках місцеві скотарські племена гереро і нама, незадоволені тим, що німецькі колоністи забирають у них землю, підняли повстання. Вони були жорстоко придушені, більшість уцілілих тубільців тікали через кордон на територію британських колоній, де знайшли притулок. За приблизними підрахунками, в ході придушення повстань загинули до 65 тисяч гереро (80 відсотків всього племені) і близько 40 тисяч нама.
Як повідомляв УНІАН, на початку червня парламент Німеччини визнав геноцидом вірменського населення з боку турків події 1915 року в Османській імперії.