Розвідка Франції розповіла про плани бойовиків атакувати збірну на Олімпіаді-2016

Про це повідомив керівник спецслужби, генерал Крістоф Гомар, інформує "Дождь" з посиланням на Reuters.

Відзначається, що Гомар повідомив про загрозу нападу бойовика ісламістського бразильського походження на збірну ще в травні на слуханні в парламенті, але розшифровка його виступу була опублікована лише в середу.

Гомар заявив, що про плани терористів атакувати французьку команду під час Олімпійських ігор його поінформувала «партнерська служба».

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Раніше виконавчий директор директорату Контртерористичного комітету ООН, помічник генерального секретаря ООН Жан-Поль Лаборд повідомив, що загроза терористичних актів під час проведення Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро залишається високою.

Також повідомлялося, що влада Бразилії виділила близько 850 мільйонів доларів на забезпечення безпеки під час проведення літніх Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро.