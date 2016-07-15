Командувачем канадської армії став представник української діаспори

13:31, 15 липня 2016
Світ
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Командувачем канадської армії став представник української діаспори Пол Винник.

Фото УНИАН

Про це посол Канади в Україні Роман Ващук повідомив у Twitter.

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"Генерал-лейтенант Винник, онук українських поселенців зі Стрия в Альберті, перейняв командування Канадської Армії", - написав Ващук.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо також привітав генерал-лейтенанта Пола Винника.

Командування канадською армією перейшло до Винника сьогодні, 15 липня.

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