В центрі Стамбула учасники перевороту почали здавати зброю - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters з посиланням на очевидців, передає РБК.

Заколотників відвозять з площі на поліцейських машинах, уточнює агентство.

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Раніше стало відомо, що в Стамбулі були виявлені 104 учасники військового перевороту. Проте поки не всі з них затримані.

У Генштабі Туреччини заявляли, що затримати військових, які брали участь у заколоті, допомогли тисячі жителів Анкари та інших міст Туреччини, вийшли на вулиці після заклику президента країни Реджепа Тайіпа Ердогана.