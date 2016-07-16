В центрі Стамбула учасники перевороту почали здавати зброю - ЗМІ
04:26, 16 липня 2016Світ
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У Туреччині на площі Таксим в центрі Стамбула прихильники військового перевороту почали складати зброю перед поліцією.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters з посиланням на очевидців, передає РБК.
Заколотників відвозять з площі на поліцейських машинах, уточнює агентство.
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Раніше стало відомо, що в Стамбулі були виявлені 104 учасники військового перевороту. Проте поки не всі з них затримані.
У Генштабі Туреччини заявляли, що затримати військових, які брали участь у заколоті, допомогли тисячі жителів Анкари та інших міст Туреччини, вийшли на вулиці після заклику президента країни Реджепа Тайіпа Ердогана.
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