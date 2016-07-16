У лікарні Стамбула повідомили про 150 поранених при спробі перевороту

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на співробітника стамбульської лікарні Haydarpasa Numune.

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Співрозмовник агентства, який говорив на умовах анонімності, відмовився відповідати на питання про загиблих під час заворушень.

Про постраждалих серед цивільного населення писала Hürriyet, передає РБК. За даними видання, солдати стріляли по перехожих, що прямували до Босфорському мосту.

Ще один випадок стрілянини по мирним жителям за інформацією газети зафіксували в Байрампаші, районі на околиці Стамбула, де був поранений один чоловік.