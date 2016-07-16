На мосту через Босфор у Стамбулі чутно стрілянину

Імовірно військові, заблокували міст, відкрили вогонь у той момент, коли натовп людей (ймовірно, прихильників президента Реджепа Тайіпа Ердогана) наблизився до середини мосту, передає Бі-Бі-Сі.

У натовпі є постраждалі, проте точної інформації про постраждалих і жертви поки немає.

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Мова йде про один із мостів, заблокованих раніше військовими. Незабаром після блокування мостів вони повідомили, що беруть управління країною на себе.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у відповідь закликав своїх прихильників вийти на вулиці турецьких міст.

Раніше вже надходили повідомлення про стрілянину в аеропорту Стамбула. Крім того, агентство Reuters повідомляло, що в Анкарі танки обстрілюють будівлю парламенту.