У Туреччині розблокували доступ на базу ВПС США Інджирлік

Про це повідомила турецька газета Daily Sabah з посиланням на консульську службу посольства США в Анкарі.

В'їзд і виїзд з бази Інджирлік був перекритий раніше 16 липня. Також, як повідомлялося, було відключено електропостачання бази, передає Медуза.

На базі Інджирлік дислоковані американські літаки, які беруть участь в операції проти бойовиків «Ісламського держави».

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Вильоти американських літаків з бази Інджирлік тимчасово не здійснюються, повідомляє CNN, так як влада Туреччини закрили повітряний простір над цією частиною країни через спроби військового перевороту.

У Туреччині в ніч на 16 липня була здійснена спроба військового перевороту. Організаторами заколоту, як заявила турецька влада, були офіцери ВПС і військової поліції. Затримано близько трьох тисяч підозрюваних у причетності до спроби перевороту.