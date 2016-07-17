У Туреччині для покарання бунтівників можуть повернути смертну кару

Смертна кара може бути повернена до Конституції Туреччини у зв'язку із спробою військового перевороту в країні, повідомляє Росбалт з посиланням на заяву президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

"При демократії вимогу народу не може бути проігноровано. Це ваше право. Це буде оцінено в рамках конституційного процесу у відповідних інстанціях, що приймуть рішення", - заявив Ердоган у Стамбулі на церемонії похорону жертв спроби військового перевороту, відповідаючи присутнім, які скандували "хочемо смертну кару".

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Напередодні про можливість введення смертної кари для учасників спроби військового перевороту заявив прем'єр Туреччини Біналі Йилдирим.

Керівництво Туреччини увечері 15 липня оголосив про спробу військового перевороту в країні. Зі свого боку військові заявили про перехід влади в руки. Вранці 16 липня бунтівні військові почали здаватися. Влада Туреччини заявила, що спроба путчу провалилася.

Турецькі правоохоронці вже заарештували 6 тисяч осіб, серед них військові чини вищої та середньої ланки. В результаті спроби держперевороту загинули, за останніми даними, 265 осіб, у тому числі 104-бунтівника.