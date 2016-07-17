У Туреччині затримали вже 6 тисяч бунтівників

Влада Туреччини затримала вже 6 тисяч осіб після спроби перевороту в країні, який відбувся минулої п'ятниці, повідомляє РБК з посиланням на заяву міністра юстиції країни Бекіра Боздага.

"Він зазначив, що судовий процес буде продовжено, тому можуть послідувати інші затримання", - йдеться в повідомленні.

Раніше прем'єр-міністр країни Біналі Йилдирим повідомив про затримання 2839 осіб, які намагалися вчинити державний переворот. Він зазначив, що серед затриманих є як солдати, так і офіцери. Крім цього, був затриманий генерал армії Адем Худути. Він є командувачем Другої армією, яка займається охороною кордонів Туреччини з Сирією, Іраком та Іраном.

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Після заколоту було віддано наказ про затримання 2745 суддів і співробітників прокуратури.

Військові в ніч на суботу заблокували два мости через Босфор у Стамбулі та захопили будівлю Генштабу в Анкарі. Проте вранці 16 липня бунтівники почали здаватися владі.

Сьогодні вдень повідомив про відновлення урядом контролю над всією територією країни. Однак кілька груп повсталих ще залишаються в Стамбулі.

У сутичках, за останніми даними, загинули 104 бунтівника та 161 представник проурядових сил і мирних громадян.