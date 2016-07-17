В ході невдалого військового перевороту в Туреччині загинули 265 осіб

Як йдеться у повідомленні, при спробі військового перевороту були вбиті 104 бунтівника, решта жертв - цивільні особи. З них 20 чоловік брали участь в зіткненнях на стороні бунтівних військових. Кількість поранених оцінюється в 1500 осіб, повідомляє Російська служба ВВС.

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У суботу парламент, будівля якого серйозно постраждала в ході подій минулої ночі, почав екстрене засідання. На ньому всі чотири присутні в палаті фракції засудили спробу перевороту.

Всього після повстання заарештовані 2389 осіб, включаючи високопоставлених військових. Також втратили свої пости 2745 суддів різних рівнів, включаючи суддю Верховного суду країни Альпарслана Альтана.