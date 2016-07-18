Силовики затримали другого підозрюваного у стрілянині в Алмати
15:49, 18 липня 2016Світ
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В Алмати затримали чоловіка, який знаходився поруч зі злочинцем, що намагався проникнути в будівлю РУВС.
REUTERS
"Співробітниками органів внутрішніх справ встановлено та затримано особу, яка перебувала поруч зі злочинцем, що намагався проникнути в РУВС міста Алмати. Перевіряється його причетність до можливого скоєння протиправних діянь", - цитує прес-службу МВС Кахзахстана NUR.KZ.
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Як повідомляв УНІАН, один підозрюваний був затриманий співробітниками поліції. Встановлено його особу.
Нагадаємо, у понеділок, 18 липня, в Алмати (Казахстан) біля Алмалинського районного управління внутрішніх справ відбулася перестрілка, в результаті якої загинули троє поліцейських і один цивільний.
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