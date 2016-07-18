ЗМІ опублікували відео з імовірним учасником перестрілки в Алмати

В інтернеті з'явилося відео з імовірним учасником сьогоднішньої стрілянини в Казахстані. Присланий очевидцями ролик опублікувало місцеве інформагентство Tengrinews.kz.

Читайте такожПісля перестрілки в Алмати семеро поліцейських перебувають у реанімації, у місті введено спецплан "Перехоплення"На кадрах з відеореєстратора видно, як назустріч автомобілю, що їде вгору по вул. Байзакова в бік Абая, вийшов чоловік з, імовірно, автоматом в руках. Він спрямував зброю в бік авто. Водій, очевидно, не зрозумів, що сталося, і проїхав далі.

Як повідомлялося, у понеділок, 18 липня, в Алмати (Казахстан) біля Алмалинского районного управління внутрішніх справ відбулася перестрілка, в результаті якої загинули троє поліцейських і один цивільний.

За даними відомства, в подальшому підозрюваного встановили, при збройному опорі він був поранений і затриманий співробітниками поліції. Встановлено його особу.