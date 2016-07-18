WikiLeaks опублікує 500 тисяч документів про структуру турецької влади

Як зазначає WikiLeaks, оприлюднені документи можуть і допомогти, і нашкодити правлячій в Туреччині Партії справедливості і розвитку, передає kommersant.ru.

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"Наша майбутня публікація буде складатися з 100 тис. документів про політичну владу в Туреччині? Та ми просто пожартували. Перша партія буде складатися з 300 тис. електронних листів і 500 тис. документів", - йдеться в "Твіттері" організації.

Раніше голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні дала зрозуміти, що керівництво ЄС невдоволене реакцією президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана на спробу держперевороту, зокрема, наміром ввести в країні смертну кару.