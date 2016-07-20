КНДР відпрацьовує ядерні удари по Південній Кореї
08:01, 20 липня 2016Світ
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КНДР провела навчання, які моделюють детонацію ядерних боєголовок, встановлених на ракети, які спрямовані на об'єкти Південної Кореї.
REUTERS
Керував навчаннями північнокорейський лідер Кім Чен Ин, передає РБК з посиланням на Reuters.
Вони є імітацією ударів по південнокорейських портах та аеродромах. У повідомленні Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) Північної Кореї не вказується точна дата запусків.
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