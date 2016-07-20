КНДР відпрацьовує ядерні удари по Південній Кореї

КНДР провела навчання, які моделюють детонацію ядерних боєголовок, встановлених на ракети, які спрямовані на об'єкти Південної Кореї.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter