КНДР відпрацьовує ядерні удари по Південній Кореї

08:01, 20 липня 2016
Світ
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КНДР провела навчання, які моделюють детонацію ядерних боєголовок, встановлених на ракети, які спрямовані на об'єкти Південної Кореї.

REUTERS

Керував навчаннями північнокорейський лідер Кім Чен Ин, передає РБК з посиланням на Reuters.

Вони є імітацією ударів по південнокорейських портах та аеродромах. У повідомленні Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) Північної Кореї не вказується точна дата запусків.

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