Генсек НАТО прокоментував ситуацію в армії Туреччини після спроби військового перевороту і чисток у її лавах

Про це заявив генсек НАТО Йєнс Столтенберг, повідомляє Reuters.

«У Туреччині великі збройні сили, професійні збройні сили. Я впевнений, вони продовжать бути відданими і сильним партнерами НАТО», - заявив Столтенберг.

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Генсек сподівається, що реакція влади Туреччини на переворот буде пропорційною, а також відповідає цінностям НАТО. Столтенберг додав, що питання перегляду членства Туреччини в альянсі не розглядалося.

«Для всіх нас важливо, щоб Туреччина була сильним членом НАТО, оскільки ця країна знаходиться на межі зони нестабільності, враховуючи тривале насильство в Іраку і Сирії», - додав Столтенберг.