Зустріч лідерів Вірменії і Туреччини відбулася минулої ночі в Єревані

Вірменія і Туреччина мають намір нормалізувати міждержавні відносини. Напередодні увечері і минулої ночі в Єревані відбулися зустрічі, які можуть мати історичні наслідки. Президент Туреччини Абдулла Гюль прилетів у вірменську столицю на запрошення свого колеги Сержа Саргсяна для присутності на футбольному матчі між командами двох країн.

Відразу ж після закінчення гри, в якій перемогли турки з рахунком 2:0, Гюль виїхав на батьківщину. Проте, глава турецького МЗС Алі Бабаджан залишився в Єревані для переговорів зі своїм вірменським колегою Едвардом Налбандяном. Після закінчення своєї зустрічі міністри і зробили заяву про намір нормалізувати відносини.

Президент Вірменії Серж Саргсян також одержав пропозицію приїхати до Стамбулу, де пройде футбольний матч-відповідь.

Эхо Москвы