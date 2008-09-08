Лукашенко годує Медведєва обіцянками по Абхазії і Південній Осетії

Питання про визнання незалежності самопроголошених республік Південна Осетія і Абхазія буде розглянуто парламентом Білорусі нового скликання, вибори якого відбудуться 28 вересня.

Як повідомляє агентство Reuters, про це сьогодні заявив Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО на прес-конференції для російських регіональних ЗМІ.

"Прийде час, і ми розглянемо це питання в Білорусії. Розглянемо, як розглянула Росія, в парламенті. У нас вибори до парламенту скоро", - сказав О.ЛУКАШЕНКО, виступ якого транслювався в прямому ефірі білоруського радіо.

При цьому він натякнув, що ухвала, найімовірніше, може бути винесена на користь кавказьких республік.

"Білорусія була, є і буде союзником Росії. Своїх зобов`язань ми свято дотримувалися. Ми чітко висловили солідарність з позицією Росії", - зазначив О.ЛУКАШЕНКО.

"Ми це питання розглянемо. Як воно буде розглянуто, ви мабуть відчуваєте. Білорусія була завжди порядною в цьому відношенні", - додав він.

Агентство нагадує, що Білорусь - єдина з країн СНД відкрито підтримала масштабну військову операцію Росії в Грузії, розпочату після спроби Тбілісі силою повернути під свій контроль Південну Осетію, проте вона поки що не розглядала питання про визнання Абхазії та Південної Осетії суверенними державами, запропонувавши розглянути його на саміті Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

5 вересня після саміту ОДКБ, куди входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Росія, Таджикистан та Узбекистан, президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив, що кожен з учасників організації самостійно вирішуватиме питання про визнання чи невизнання незалежності двох грузинських територій.