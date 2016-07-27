Генсек ООН закликав усі ворогуючі країни у світі до "олімпійського перемир'я"

Про це йдеться у відеозверненні генерального секретаря ООН, яке опубліковане у Twitter.

"Міжнародний олімпійський комітет та Організація Об'єднаних Націй тісно разом співпрацюють задля глобальної злагоди та миру. У цьому дусі ми проголошуємо олімпійське перемир'я і ми закликаємо усі воюючі сторони скласти їхню зброю та відкласти в сторону розбіжності під час ігор", - наголосив Пан Гі Мун.

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При цьому він закликав докладати більше зусиль для відстоювання ідей рівності та взаємної поваги.

"Дозвольте нам забезпечити добробут та гідність для всіх на здоровій планеті. Мир починається з нас", - заявив генсек ООН.

Як повідомляв УНІАН, ХХХІ Літні Олімпійські ігри пройдуть у Ріо-де-Жанейро з 5 по 21 серпня. Україну на Олімпіаді представлятимуть більш як 200 спортсменів у 27 видах спорту.