МЗС оприлюднило поради для українців, які їдуть вболівати на Олімпіаду в Ріо

На території Бразилії, зокрема в Ріо-де-Жанейро і його передмістях, зберігається напружена криміногенна ситуація. Про це УНІАН повідомили в прес-службі зовнішньополітичного відомства.

Читайте такожСклад Росії на Олімпіаду можуть скоротити на 90 відсотків - ЗМІ

При цьому найбільш поширеними злочинами у Бразилії, які вчиняються у тому числі проти іноземних громадян, є незаконне заволодіння майном (вуличні крадіжки, викрадення речей з автотранспорту, розбійні напади) і викрадення людей з метою отримання викупу. Найвищий рівень злочинності спостерігається у віддалених кварталах, т. зв. «фавели», які фактично не контролюються місцевою поліцією.

Також, йдеться у повідомленні, у Бразилії через високий ризик зараження небезпечними вірусними захворюваннями (вірус Зіка, чикунгунья, лихоманка деньге) залишається складною санітарно-епідеміологічна ситуація. Крім того, в МЗС просять враховувати те, що в зв'язку зі зростанням рівня терористичних загроз у світі проведення в країні масштабних спортивних заходів за участю іноземних громадян у значній мірі підвищує імовірність скоєння терористичних атак з боку радикально налаштованих ісламістських угруповань.

Враховуючи вищенаведену інформацію, МЗС рекомендує громадянам України проявляти підвищену пильність і обережність в місцях масового скупчення людей, максимально обмежити пересування в громадських місцях у темний час доби, а також намагатися не користуватися муніципальним громадським транспортом.

Читайте такожУ Ріо-де-Жанейро відкрилося Олімпійське селище

Також МЗС рекомендує утриматися від відвідування віддалених і небезпечних районів Ріо-де-Жанейро (райони Алемао, Росінья, Шапеу Мангейра, Бабілония, Маре, Шападао), а також пляжів Копакабана та Іпанема, де останнім часом зафіксовано значну кількість крадіжок і пограбувань іноземних туристів.

Українцям радять подорожувати з мінімальною кількістю речей, цінні речі носити приховано, мати при собі лише незначні суми готівкою, носити тільки необхідні кредитні картки, уникати користування банкоматами поза стаціонарними відділеннями банків, торговельних центрів або супермаркетів. Крім того, не встановлювати контакти з випадковими незнайомими особами, особливо з тими, які ініціативно і безпідставно пропонують сумнівні послуги або вчинення будь-якого правочину.

Також МЗС радить українцям завжди мати при собі копію паспортного документа, намагатися без потреби не носити з собою оригінал паспорта, а залишати його в надійному місці в готелі на час екскурсій або прогулянок містом. У разі виникнення надзвичайних ситуацій слідувати інструкціям представників місцевої влади та правоохоронних органів.

З метою зниження ризику зараження небезпечними вірусними захворюваннями, поширеними в Бразилії, українцям рекомендують активно користуватися репелентами, носити закритий одяг, який максимально закриває тіло, перебувати в приміщеннях, які обладнані протимоскітними сітками і кондиціонерами, а також уникати відвідування парків, лісів, водойм. У разі появи перших симптомів вірусних захворювань невідкладно звертатися за кваліфікованою медичною допомогою.

У разі потрапляння в надзвичайні або критичні ситуації на території Бразилії, громадянам України слід звертатися до Посольства України в Федеративній Республіці Бразилія за телефоном +5561 8363 0222, Консульство України в р. Сан-Паулу за телефоном +5511 97467 0087, Тимчасовий консульський пункт р. в Ріо-де-Жанейро за номером телефону: +5521 96886 1725 або телефонувати на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38 044 238 16 57.

Нагадаємо, в Ріо-де-Жанейро з 5 по 21 серпня пройдуть XXXI Літні Олімпійські ігри, а з 7 по 18 вересня - XV Літні Паралімпійські ігри.