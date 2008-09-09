Україна та ЄС за поновлення переговорів щодо Придністров'я

Україна та ЄС виступають за поновлення переговорів щодо врегулювання Придністровського конфлікту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у підсумковій заяві, схваленій сьогодні на саміті Україна – ЄС у Парижі «Поглиблення співпраці ЄС – Україна».

«Сторони висловили серйозну зацікавленість у відновленні переговорів у форматі «5 + 2» з метою прискорення процесу врегулювання конфлікту», - зазначається у документі.

ЄС також привітав прогрес, досягнутий в демаркації українсько-молдовського державного кордону, і наголосив на готовності підтримати цей процес.

Довідка УНІАН. Придністров`я оголосило про незалежність від Молдови у 1990 році.

Формат переговорного процесу “5+2” (Молдова, Придністров`я, Росія, Україна, ОБСЄ; спостерігачі США та ЄС) був запропонований у 2005 році. На долученні до переговорів представників ЄС і США наполягала молдовська сторона.