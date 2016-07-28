Терористи з "Фронту ан-Нусри" оголосили про розрив з "Аль-Каїдою" та зміну назви

Про це заявив колишній ватажок угруповання Абу Мохаммед аль-Джолані, відеозвернення якого отримала Al Jazeera.

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Аль-Джолані вперше з'явився перед камерою і заявив про розрив базованого в Сирії угруповання з "Аль-Каїдою".

"Ми заявляємо про повне скасування всіх операцій під іенем "Фронту ан-Нусра" і створюємо нове угруповання "Джабхат Фат аль-Шам", підкреслюючи, що нова організація не має зв'язку з якимись зовнішніми організаціями", - йдеться у зверненні.

Це відео з'явилося після повідомлень "Аль-Каїди" про розрив. Йшлося про те, що сили терористів з "Ан-Нусри" тепер зосередяться виключно на боротьбі з режимом Асада в Сирії та іншими повстанськими угрупованнями.

Вперше "Фронт ан-Нусра" заявив про себе у 2012 році, взявши відповідальність за вибухи смертників в Дамаску і Алеппо. РБ ООН визнає угруповання терористичним.