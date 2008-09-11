Ізраїль заборонив торговцям зброєю виїжджати до Грузії

Ізраїль наказав всім бізнесменам, які займаються військовою торгівлею з Грузією, негайно припинити всі поїздки до регіону. За повідомленням джерел у Міністерстві оборони країни, таку директиву видав ізраїльський уряд через імовірність зіпсувати відносини з Росією, передає Associated Press. Перш за все в Ізраїлі побоюються, що Москва може почати постачати сучасну зброю близькосхідним країнам, ворожим до Ізраїлю, включаючи Іран.

Напередодні заступник начальника Генерального штабу Збройних сил Росії генерал-полковник Анатолій Ноговіцин заявив на брифінгу з послами і військовими аташе зарубіжних країн, що Генштаб РФ не має даних про продовження військово-технічної співпраці Ізраїлю з Грузією.

При цьому, як пише РосБізнесКонсалтинг, А.Ноговіцин підтвердив, що Ізраїль в рамках військово-технічної співпраці з Грузією поставив Тбілісі 8 безпілотних літальних апаратів (БЛА), зокрема 4 БЛА "Гермес 450". "Ці безпілотники виконували завдання з ведення повітряної розвідки над територією Південної Осетії та Абхазії", - нагадав А.Ноговіцин. Він також повідомив, що ізраїльські фахівці в 2007 р. здійснювали підготовку грузинських військовослужбовців для роботи з такими безпілотниками. Крім того, Ізраїль поставив Грузії 100 комплектів зарядів для прокладання проходів у протитанкових мінних полях і 50 комплектів - в протипіхотних мінних полях, а також 500 комплектів маскувальних сіток.