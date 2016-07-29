Захоплення будівлі ППС в Єревані: поліція застосувала димові шашки для розгону мітингувальників, є поранені
Поліція розігнала мітинг поруч із захопленою будівлею патрульно-постової служби, де сталися сутички з правоохоронцями.
Поліцейські повністю звільнили від демонстрантів ділянку вулиці Хоренаци, неподалік від якої знаходиться захоплений полк ППС, повідомляє Newsarmenia.
Розташований поруч проспект Тиграна Меца перекрито.
Правоохоронці проводять затримання, серед учасників акції є поранені. Чутні звуки вибухів світло-шумових гранат. Поліція застосувала димові шашки.
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Пізніше стало відомо, що зіткнення поліції з протестувальниками тривають в єреванському кварталі Сарі-Таг, що примикає до захопленої озброєною групою будівлі патрульно-постової служби.
Учасники акції підтримують озброєну групу, яка близько двох тижнів тому захопила в Єревані будівлю патрульно-постової служби поліції і вимагає відставки влади.