Захоплення будівлі ППС в Єревані: поліція застосувала димові шашки для розгону мітингувальників, є поранені

Поліцейські повністю звільнили від демонстрантів ділянку вулиці Хоренаци, неподалік від якої знаходиться захоплений полк ППС, повідомляє Newsarmenia.

Розташований поруч проспект Тиграна Меца перекрито.

Правоохоронці проводять затримання, серед учасників акції є поранені. Чутні звуки вибухів світло-шумових гранат. Поліція застосувала димові шашки.

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Пізніше стало відомо, що зіткнення поліції з протестувальниками тривають в єреванському кварталі Сарі-Таг, що примикає до захопленої озброєною групою будівлі патрульно-постової служби.

Учасники акції підтримують озброєну групу, яка близько двох тижнів тому захопила в Єревані будівлю патрульно-постової служби поліції і вимагає відставки влади.