Більшість шотландців хоче залишитися у складі Британії - опитування

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Reuters.

Місяцем раніше перший міністр Шотландії Нікола Старджен заявила, що Brexit знову дозволить підняти питання про незалежність Шотландії. Проте близько 53% шотландців, за результатами опитування, в даний час бачать свою країну в складі Великобританії.

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Серед жителів Шотландії кількість прихильників виходу з Європейського Союзу була однією з найнижчих. Якщо 52% англійців раніше підтримали вихід з ЄС, то серед шотландців за цей крок виступили лише 38% населення.

Раніше Мінфін Британії заявив, що спосіб виходу з ЄС буде визначено до кінця року.