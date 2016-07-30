Більшість шотландців хоче залишитися у складі Британії - опитування
05:32, 30 липня 2016Світ
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Більшість шотландців підтримують ініціативу щодо збереження Шотландії у складі Великобританії навіть незважаючи на Brexit. Про це свідчать дані опитування.
REUTERS
Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Reuters.
Місяцем раніше перший міністр Шотландії Нікола Старджен заявила, що Brexit знову дозволить підняти питання про незалежність Шотландії. Проте близько 53% шотландців, за результатами опитування, в даний час бачать свою країну в складі Великобританії.
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Серед жителів Шотландії кількість прихильників виходу з Європейського Союзу була однією з найнижчих. Якщо 52% англійців раніше підтримали вихід з ЄС, то серед шотландців за цей крок виступили лише 38% населення.
Раніше Мінфін Британії заявив, що спосіб виходу з ЄС буде визначено до кінця року.
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