У Єревані один з учасників протестів вчинив спробу самоспалення

Один з учасників акції протесту на єреванському проспекті Баграмяна вчинив спробу самоспалення, повідомляють Новости-Армения.

"Літній чоловік вилив на себе, імовірно, бензин і спробував запалити його, проте присутні поруч люди завадили йому, загасивши вогонь", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до місця інциденту під'їхала поліцейська машина, але чоловік відмовився сісти туди і самостійно пішов звідти.

"Демонстранти, які виступають в підтримку збройної групи, що захопила майже два тижні тому будівля полку ППС, перекрили рух на проспекті Баграмяна і рухалися у бік резиденції президента", - інформує видання.

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Минулої ночі черговий мітинг в Єревані в підтримку збройної групи, яка 17 липня захопила будівлю полку ППС на вулиці єреванській Хоренаци, вилився в зіткнення з представниками правопорядку.

Під час розгону акції поліція застосувала спецзасоби (сльозогінний газ, світлошумові гранати), десятки постраждалих потрапили до лікарні з осколковими пораненнями, опіками, отруєнням газом.

Учасники акції виступали в підтримку групи озброєних прихильників заарештованого радикального опозиціонера Жирайра Сефиляна, які 17 липня захопили полк ППС в Єревані. Під час нападу загинув офіцер поліції, госпіталізовано ще п'ятеро поліцейських та один із нападників.

Особи, які захопили будівлю поліції, вимагають відставки влади країни і звільнення Сефіляна, заарештованого близько місяця тому за підозрою в незаконному зберіганні зброї групою осіб.