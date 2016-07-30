Зіткнення біля захопленої будівлі ППС в Єревані: кількість постраждалих зросла до 60 людей
Внаслідок зіткнень, що сталися в Єревані на вулиці Хоренаци і кварталі Сарі-Таг поблизу захопленої озброєною групою будівлі патрульно-постової служби, в 5 медустанов були доставлені 60 постраждалих з різними тілесними ушкодженнями.
Про це повідомляє Newsarmenia.
З 42 постраждалих, доставлених в медцентр "Сурб Григор Лусаворіча" стан двох людей оцінюється як важкий. Одній з них видалили око, в іншої діагностовано опіки. Обговорюється питання транспортування в спеціалізований медичний заклад.
Читайте такожУгруповання, яке захопило відділок поліції у Єревані, взяло в заручники лікарів
Важким є також стан одного з дванадцяти постраждалих, доставлених в медцентр "Еребуні". З п'яти госпіталізованих туди поліцейських один отримав вогнепальне поранення черевної порожнини. У цей момент його оперують.
Стан решти - задовільний.
Внаслідок зіткнень у захопленого озброєною групою полку патрульно-постової служби було затримано 50 осіб. Учасники акції висловлювали підтримку групі, яка вимагає відставки влади.