Зіткнення біля захопленої будівлі ППС в Єревані: кількість постраждалих зросла до 60 людей

Про це повідомляє Newsarmenia.

З 42 постраждалих, доставлених в медцентр "Сурб Григор Лусаворіча" стан двох людей оцінюється як важкий. Одній з них видалили око, в іншої діагностовано опіки. Обговорюється питання транспортування в спеціалізований медичний заклад.

Читайте такожУгруповання, яке захопило відділок поліції у Єревані, взяло в заручники лікарів

Важким є також стан одного з дванадцяти постраждалих, доставлених в медцентр "Еребуні". З п'яти госпіталізованих туди поліцейських один отримав вогнепальне поранення черевної порожнини. У цей момент його оперують.

Стан решти - задовільний.

Внаслідок зіткнень у захопленого озброєною групою полку патрульно-постової служби було затримано 50 осіб. Учасники акції висловлювали підтримку групі, яка вимагає відставки влади.