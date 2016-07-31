У Техасі діє "активний стрілець", поліція повідомила про жертви

Про це у своєму Twitter повідомила місцева поліція, закликавши жителів триматися подалі від центру Остіна.

Також місцеві правоохоронці заявили, що внаслідок стрілянини є "безліч жертв". При цьому їхня кількість не називається.

Active shooter incident downtown, multiple victims. Stay away from downtown. Media: Dont call for updates at this time, more to follow. PIO6 — Austin Police Dept (@Austin_Police) July 31, 2016

Уточнюється, що стрілянина сталася в двох місцях на території одного району.

Update: separate shootings within the same area. Both scenes are secure at this time. PIO responding to identify staging area. — Austin Police Dept (@Austin_Police) July 31, 2016

За словами поліції, обидва місця зараз "у безпеці".

Читайте такожУ Швеції в торговому центрі сталася стрілянина, є поранений

NBC News повідомляє, що жертвою стала одна жінка, три людини постраждали.