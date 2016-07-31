У Техасі діє "активний стрілець", поліція повідомила про жертви

12:03, 31 липня 2016
Світ
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В місті Остін, штат Техас, діє "активний стрілець".

REUTERS

Про це у своєму Twitter повідомила місцева поліція, закликавши жителів триматися подалі від центру Остіна.

Також місцеві правоохоронці заявили, що внаслідок стрілянини є "безліч жертв". При цьому їхня кількість не називається.

Уточнюється, що стрілянина сталася в двох місцях на території одного району.

За словами поліції, обидва місця зараз "у безпеці".

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NBC News повідомляє, що жертвою стала одна жінка, три людини постраждали.

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