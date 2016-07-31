У Техасі діє "активний стрілець", поліція повідомила про жертви
В місті Остін, штат Техас, діє "активний стрілець".
Про це у своєму Twitter повідомила місцева поліція, закликавши жителів триматися подалі від центру Остіна.
Також місцеві правоохоронці заявили, що внаслідок стрілянини є "безліч жертв". При цьому їхня кількість не називається.
Active shooter incident downtown, multiple victims. Stay away from downtown. Media: Dont call for updates at this time, more to follow. PIO6— Austin Police Dept (@Austin_Police) July 31, 2016
Уточнюється, що стрілянина сталася в двох місцях на території одного району.
Update: separate shootings within the same area. Both scenes are secure at this time. PIO responding to identify staging area.— Austin Police Dept (@Austin_Police) July 31, 2016
За словами поліції, обидва місця зараз "у безпеці".
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NBC News повідомляє, що жертвою стала одна жінка, три людини постраждали.