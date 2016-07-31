Губернатором Токіо вперше стане жінка

Державний телеканал NHK та інші ЗМІ пророкують її перемогу, передає Бі-бі-сі. Виборчі дільниці закрилися о 13.00 за Києвом.

Переможцю виборів належить зайнятися підготовкою міста до Олімпійських ігор 2020 року.

"Моя політика буде радикально відрізнятися від попередників, я зроблю Токіо таким, яким ви його ще ніколи не бачили!" - сказала 64-річний політик своїм прихильникам.

Колишній мер Токіо Еіті Масудое пішов у відставку в червні, після того, як його звинуватили у фінансовій недобросовісності. Зокрема, як стверджували його критики, чиновник витрачав гроші з міського бюджету на своїх дітей.

Його попередник Наокі Іносе також був змушений піти у відставку в зв'язку з фінансовим скандалом.

На посаду мера претендував 21 кандидат, серед яких найбільш сильні кандидати - колишній міністр уряду Хіроя Масуда, екс-міністр оборони Юріко Коїке і телеведучий Сюнтаро Торигое.