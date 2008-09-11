Південна Осетія передумала входити до складу Росії

Президент Південної Осетії Едуард Кокойти заявив, що республіка не збирається входити до складу Росії і залишиться незалежною, повідомляє Лента.ру. Це заява, відзначає видання, йде врозріз з попередніми висловлюваннями самого Кокойти, а також осетинських чиновників і парламентаріїв, які заявляли, що Південна Осетія увійде до складу Росії протягом кількох років.

Так, сьогодні на зустрічі з учасниками міжнародного дискусійного клубу "Валдай" президент частково визнаної республіки Едуард КОКОЙТИ заявив, що Південна Осетія ставить собі за мету входження до складу Росії і об`єднання з Північною Осетією.

"Ми увійдемо до складу РФ і не збираємося робити якусь незалежну Осетію", - сказав Е.КОКОЙТЫ.