Кокойти: Південній Осетії незалежність не потрібна - вона хоче до Росії

Південна Осетія ставить собі за мету входження до складу Росії і об`єднання з Північною Осетією.

Про це заявив президент республіки Едуард КОКОЙТИ на зустрічі з учасниками міжнародного дискусійного клубу "Валдай".

"Ми увійдемо до складу РФ і не збираємося робити якусь незалежну Осетію", - сказав Е.КОКОЙТИ.

Він додав, що об`єднання з Північною Осетією означає для південноосетинського народу відновлення історичної справедливості, оскільки осетинський народ було розділено всупереч його волі. "Для лідерів Південної і Північної Осетії матиме велике значення об`єднання нашого нечисленного народу", - сказав президент Південної Осетії, додавши, що для осетинського народу це – єдина можливість зберегтися. "Я був би дуже радий, якщо це все буде у складі Росії", - додав Е.КОКОЙТИ.

Глава Південної Осетії повідомив також, що Захід був готовий визнати осетинську державу, якби Південна і Північна Осетія об`єдналися не у складі РФ. "Нам пропонували свого часу, особливо західні експерти і політологи, щоб ми умовили Північну Осетію вийти зі складу Росії. Нам обіцяли визнання раніше, ніж Косово. У такому разі, у Заходу не було питань щодо визнання Осетії", - сказав Е.КОКОЙТИ.

Президент республіки додав, що Осетія залишається вірній своїй клятві, яку вона дала 1774 р., увійшовши до складу Російської Імперії. За його словами, ні Осетія, ні будь-яка з її територій ніколи не заявляла про вихід зі складу Росії. Він також висловив думку, що найближчим часом південноосетинську державу визнають інші країни, крім Росії і Нікарагуа, передає ПРАЙМ-ТАСС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент Республіки Абхазія Сергій БАГАПШ заявив, що Абхазія має намір подати заявку на участь в Союзній державі і не виключає свого членства в Союзі Незалежних Держав (СНД) і Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

За його словами, Абхазія має намір подати заявку в Союзну державу після підписання угод про дружбу і співпрацю з РФ і Південною Осетією. "Якщо буде розширення СНД, то готові брати участь і там, і в ОДКБ теж", - сказав С.БАГАПШ.

Проте при цьому він зазначив, що рішення цього питання більшою мірою залежить вже від діючих членів цих організацій.

Щодо питання про асоційований статус Абхазії з Росією, С.БАГАПШ зазначив, що сьогодні воно не розглядається. "Питання так сьогодні не стоїть, питання стоїть про незалежну Республіку Абхазія", - наголосив лідер республіки. Він додав, що Росія не має жодних претензій з цього приводу і "нічого відторгати не хоче", про що неодноразово заявляло російське керівництво.

Як повідомлялося, незалежність Абхазії і Південної Осетії на сьогодні визнали Росія і Нікарагуа. Білорусь єдина з країн СНД відкрито підтримала масштабну військову операцію Росії в Грузії. 5 вересня Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявив, що питання про визнання незалежності самопроголошених республік Південна Осетія і Абхазія буде розглянуте парламентом Білорусі нового скликання, вибори якого відбудуться 28 вересня.

5 вересня після саміту ОДКБ, куди входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Росія, Таджикистан і Узбекистан, Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив, що кожний з учасників організації самостійно вирішуватиме питання про визнання або невизнання незалежності двох грузинських територій.

Тим часом, Виконавчий комітет СНД, штаб-квартира якого розташована з Мінську (Білорусь), 18 серпня одержав ноту Міністерства закордонних справ Грузії про вихід країни з СНД. Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ закликав учасників СНД приєднатися до рішення Грузії.

20 серпня голова Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції Борис ТАРАСЮК заявив, що з часом, на його думку, Україна має вийти з СНД.

На переконання Б.ТАРАСЮКА, Співдружність як не мала, так і не має майбутнього. Він вважає “закономірним кроком” вихід Грузії з СНД.