КНДР знову запустила балістичну ракету

Про це повідомляє агентство Йонхап з посиланням на південнокорейських військових.

Наголошується, що запуск був проведений з провінції Хванхе на півдні КНДР у бік Японського моря.

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Інцидент, за даними південнокорейських військових, стався близько 7:50 ранку за місцевим часом.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня Північна Корея провела успішний запуск трьох балістичних ракет. Ракети, ймовірно Скад-типу, були запущені з Північної провінції Хванхе і пролетіли від 500 до 600 кілометрів.