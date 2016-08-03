КНДР знову запустила балістичну ракету
03:29, 03 серпня 2016Світ
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КНДР знову запустила балістичну ракету в напрямку акваторії Японського моря.
REUTERS
Про це повідомляє агентство Йонхап з посиланням на південнокорейських військових.
Наголошується, що запуск був проведений з провінції Хванхе на півдні КНДР у бік Японського моря.
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Інцидент, за даними південнокорейських військових, стався близько 7:50 ранку за місцевим часом.
Як повідомляв УНІАН, 19 липня Північна Корея провела успішний запуск трьох балістичних ракет. Ракети, ймовірно Скад-типу, були запущені з Північної провінції Хванхе і пролетіли від 500 до 600 кілометрів.
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