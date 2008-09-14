Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін чекає поліпшення відносин із США за нової американської адміністрації. Відповідаючи на запитання французької газети Figaro про те, чого він чекає від нової американської адміністрації, В. Путін сказав: "Я чекаю поліпшення цих відносин. Вони зіпсували - вони нехай і поліпшують", передає прес-служба уряду РФ.

Як зазначив російський прем`єр, за часів Лінкольна один з політичних діячів Сполучених Штатів, сказав, що США віддають перевагу відносинам з Росією перед відносинами з усіма іншими європейськими державами хоч би тому, що Росія завжди бажає їм (США) добра. "За цей час, звісно, багато води спливло. Наші відносини характеризувалися в різні періоди різними складовими. Але коли в світі виникали глобальні кризи, Росія і США завжди виявлялися разом", - додав В.Путін.

"Це все-таки про щось свідчить. Це свідчить про те, що в умовах глобальних криз взаємні інтереси переважають над якимись суперечностями. Так було і в період Першої світової війни, це було і в період Другої світової війни. Ми про це в Росії ніколи не забуваємо. Хотілося б, щоб і наші американські партнери пам`ятали про це", - сказав прем`єр-міністр.