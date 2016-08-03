Внаслідок аварії літака у аеропорту Дубая загинув пожежник

Про це заявив голова перевізника Шейх Ахмед бін Саїд аль-Мактум в опублікованому перевізником зверненні, передає українська редакція "Німецької хвилі". За його словами, розслідування причин інциденту триває, 14 осіб госпіталізовано з травмами легкої та середньої тяжкості. Обставин загибелі рятувальника він не уточнив.

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Під час приземлення, за повідомленнями очевидців, літак сідав надто швидко і врізався у кінець злітної смуги, на відео у соцмережах видно, як від борту відпадає правий двигун. Літак загорівся, проте всіх пасажирів та команду вдалося врятувати. "Евакуація велася професійно. Екіпаж залишив кабіну останнім", додав аль-Мактум. На час прибуття рятувальної команди дах літака повністю обвалився.

Німецький фахівець з авіабезпеки Гайнріх Гроссбонгхарт відзначив, що навряд чи у літака під час рейсу виникли технічні проблеми - тоді б, вказав він, аеропорт би приготувався до аварійного прийняття. На його думку, пілот намагався зробити повторне коло для посадки, проте не зумів завершити маневр.